Главная Баскетбол Новости

«Это то, чего нет в НБА». Андрей Кириленко высказался о Евробаскете-2025

«Это то, чего нет в НБА». Андрей Кириленко высказался о Евробаскете-2025
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о новых трендах в тактике и подготовке национальных команд, которые можно будет увидеть на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу. Соревнования будут проходить с 27 августа по 14 сентября.

«Евробаскет — это всегда тактическое разнообразие. Можно многому научиться у тренеров. Очень интересно наблюдать, как разные школы разных стран противодействуют друг другу, как тренеры меняют темп игры, «замораживают» матч или ускоряют его, используют разные схемы защиты. Это то, чего нет в НБА, где команды часто играют в похожий баскетбол.

Здесь одна игра решает всё, нет длинных серий и ты можешь выбить даже самого сильного соперника нестандартной тактикой. Поэтому Евробаскет всегда был для меня интереснее — ты никогда не знаешь, чего ожидать», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
