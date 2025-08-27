Кириленко выделил пять главных тренеров, за которыми стоит следить на ЧЕ-2025

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в преддверии чемпионата Европы поделился мнением о влиянии главных тренеров на результаты национальных команд.

— Какое влияние на команду может оказать опыт таких тренеров, как Серджо Скариоло и Джанмарко Поццекко, которые работают с новыми поколениями игроков?

— Огромное влияние. На этом турнире много сильных специалистов: Скариоло с его огромным опытом, эмоциональный Поццекко с сумасшедшим запалом, дебют Вассилиса Спанулиса с Грецией — очень интересно, мы с ним играли в одно время, любопытно, как он поведёт команду с Яннисом. Светислав Пешич с Сербией, Эргин Атаман, ещё один эмоциональный тренер. Будет интересно последить за их дуэлями.

— Как оцениваете роль тренеров на таких турнирах?

— Колоссальная роль. Под давлением важно не дрогнуть, принять верное решение, не бояться убрать лидера, если у него не идёт игра. Не все готовы на такой шаг. Те, у кого есть опыт и смелость действовать в нужный момент, будут выделяться среди остальных, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартует 27 августа. Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не примет.



Первые матчи состоятся 27 августа.

