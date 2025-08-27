Кириленко: после 2007-го Россия шесть-семь лет входила в топ-3 или топ-5 сборных мира

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил триумфальный для сборной России чемпионат Европы 2007 года. В финале соревнований россияне тогда победили испанцев.

— Евробаскет-2007 — один из самых ярких моментов в истории российского спорта. Что для вас значила та победа, когда спустя десятилетия Россия вновь поднялась на вершину Европы?

— Это было счастье. Тем более что от нас никто не ожидал такого результата. Мы превзошли сами себя. Та победа стала отправной точкой для команды: после 2007 года мы шесть-семь лет стабильно входили в топ-3 или топ-5 сборных мира, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Достижения сборных России по баскетболу: