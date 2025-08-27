Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин высказался о перспективах первого номера драфта Купера Флэгга в НБА

Егор Дёмин высказался о перспективах первого номера драфта Купера Флэгга в НБА
Аудио-версия:
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о первом номере драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купере Флэгге. Американский спортсмен был выбран клубом «Даллас Маверикс». Сам Егор под восьмым номером ушёл в «Бруклин».

– Каков Купер вне площадки?
– Обычный, нормальный парень.

– Флэгга уже успели прозвать белым Джорданом. Каковы, на ваш взгляд, его перспективы в НБА?
– Не слышал такого (смеётся). Дай бог, чтобы у него всё сложилось. Купер явно находится там, где он находится, не просто так. Впрочем, так же, как и остальные ребята, выбранные на этом драфте. Сюда всех игроков привели и талант, и каждодневная упорная работа. Как и у кого получится дальше, увидим совсем скоро, — приводит слова Дёмина пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Егор Дёмин поделился впечатлениями от Летней лиги НБА:

