Гилберт Аренас объяснил жене, зачем пользовался OnlyFans

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас вместе со своей женой Мелли Монако обсудил недавнее заявление американской теннисистки Сачии Викери.

Ранее во время стрима в социальных сетях спортсменка сообщила, что её аккаунт в OnlyFans приносит ей весомый доход. Кроме того, она заявила, что будет встречаться с мужчинами только после того, как те внесут депозит в размере $ 1000. Аренас признался, что и сам зарегистрировался в OnlyFans во время пандемии коронавируса.

«Кажется, это было в 2020 году. Все игроки НБА, а также рэперы и многие другие должны были оставаться дома со своими жёнами и подругами. Они не могли летать из города в город, как им хотелось. Я завёл аккаунт. Я это сделал… Сейчас я женат», — сказал Аренас в видео на канале жены в YouTube.

Аренас записал видео после информации об аресте: