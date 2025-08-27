Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

В Латвии объяснили, почему оплатили перелёт сборной Словении на матч в Ригу

Генеральный секретарь Латвийской баскетбольной ассоциации Каспарс Ципрусс прокомментировал новости в СМИ, согласно которым федерация страны оплатила перелёт сборной Словении в Ригу (Латвия) на недавний товарищеский матч (100:88).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
100 : 88
Словения
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Словения: Крампель, Падьен, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Смрекар, Дончич

«Да, мы оплатили словенцам авиабилеты. Кажется, билеты обратно они оплачивали сами. Это был единственный способ пригласить Словению. Вот почему Лука Дончич играл в Риге. Без него мы бы продали билеты на процентов 60-70.

Но с ним арена была абсолютно полной. Люди ждали автографа у отеля. Такого в Латвии ещё не было. Я не знаю точно, сколько мы заплатили за авиабилеты, но, в конце концов, мы получили одного из самых популярных и лучших спортсменов в мире», — приводит слова Ципрусса Basket News.

