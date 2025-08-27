В Латвии объяснили, почему оплатили перелёт сборной Словении на матч в Ригу

Генеральный секретарь Латвийской баскетбольной ассоциации Каспарс Ципрусс прокомментировал новости в СМИ, согласно которым федерация страны оплатила перелёт сборной Словении в Ригу (Латвия) на недавний товарищеский матч (100:88).

«Да, мы оплатили словенцам авиабилеты. Кажется, билеты обратно они оплачивали сами. Это был единственный способ пригласить Словению. Вот почему Лука Дончич играл в Риге. Без него мы бы продали билеты на процентов 60-70.

Но с ним арена была абсолютно полной. Люди ждали автографа у отеля. Такого в Латвии ещё не было. Я не знаю точно, сколько мы заплатили за авиабилеты, но, в конце концов, мы получили одного из самых популярных и лучших спортсменов в мире», — приводит слова Ципрусса Basket News.

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату: