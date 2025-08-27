Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Марк Кьюбан назвал главную причину, почему НБА не расширится в ближайшие годы

Марк Кьюбан назвал главную причину, почему НБА не расширится в ближайшие годы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан объяснил, как расширение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может повлиять на финансовую составляющую североамериканской лиги. По мнению Кьюбана, расширения НБА в ближайшее время не предвидится.

«Плата за расширение — это просто заём. Вы одалживаете мне, скажем, $ 6 млрд, и я этот заём возвращаю. Я получаю 1/31 части от телевизионных доходов, потому что сейчас есть 30 команд, а станет 31. И вопрос только в том, сколько времени это займёт. Если, к примеру, телевизионные доходы составляют $ 100 млн, а заём — $ 6 млрд, то это значит, что за 60 лет заём будет полностью погашен без процентов. Так зачем ещё делить пирог на части?

Второй момент: когда рассчитывается соглашение о коллективном договоре и потолок зарплат, то теперь эти расчёты делятся на 32 команды. И если потолок зарплат — $ 170 млн, но доходы от баскетбольной деятельности не увеличились из-за добавления новой команды, то фактически потолок зарплат снижается. В эру второго апрона, когда потолок и второй апрон снижаются, команды оказываются в затруднении. Это просто не работает.

Представьте, что вы игрок, и теперь вы игрок с максимальным контрактом, но из-за того, что добавили две новые команды, денег на игроков становится меньше. Игрокам предстоит выбрать: взять меньше денег в рамках потолка зарплат или получить дополнительные рабочие места», — заявил Кьюбан в видео на YouTube-канале DLLS Sports.

Следить за подписаниями в НБА:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android