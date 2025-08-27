Марк Кьюбан назвал главную причину, почему НБА не расширится в ближайшие годы

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан объяснил, как расширение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может повлиять на финансовую составляющую североамериканской лиги. По мнению Кьюбана, расширения НБА в ближайшее время не предвидится.

«Плата за расширение — это просто заём. Вы одалживаете мне, скажем, $ 6 млрд, и я этот заём возвращаю. Я получаю 1/31 части от телевизионных доходов, потому что сейчас есть 30 команд, а станет 31. И вопрос только в том, сколько времени это займёт. Если, к примеру, телевизионные доходы составляют $ 100 млн, а заём — $ 6 млрд, то это значит, что за 60 лет заём будет полностью погашен без процентов. Так зачем ещё делить пирог на части?

Второй момент: когда рассчитывается соглашение о коллективном договоре и потолок зарплат, то теперь эти расчёты делятся на 32 команды. И если потолок зарплат — $ 170 млн, но доходы от баскетбольной деятельности не увеличились из-за добавления новой команды, то фактически потолок зарплат снижается. В эру второго апрона, когда потолок и второй апрон снижаются, команды оказываются в затруднении. Это просто не работает.

Представьте, что вы игрок, и теперь вы игрок с максимальным контрактом, но из-за того, что добавили две новые команды, денег на игроков становится меньше. Игрокам предстоит выбрать: взять меньше денег в рамках потолка зарплат или получить дополнительные рабочие места», — заявил Кьюбан в видео на YouTube-канале DLLS Sports.