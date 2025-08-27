«Другого выхода нет». Поццекко в шутку назвал свой способ остановить Янниса Адетокунбо

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко высказался о предстоящем матче со сборной Греции в рамках Евробаскета-2025, который состоится завтра, 28 августа. Поццекко также в шутку рассказал, как собирается остановить звёздного форварда соперника Янниса Адетокунбо.

«Вероятнее всего, мы сделаем это в первой четверти, поэтому во втором, третьем и четвёртом [четвертях] он играть не будет. У меня есть друг — отличный снайпер. Это единственный вариант, и я уже обсуждал его со своим штабом. Другого выхода нет.

Остановить его невозможно. Нужно менять мышление и понимать: это будет матч Италия против Греции. Он неудержим в НБА — неужели вы думаете, что здесь мы сможем его остановить? Нет», — цитирует Поццекко Eurohoops.