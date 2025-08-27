Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» объявил о переходе 20-летнего российского форварда Алексея Середы

20-летний российский форвард Алексей Середа перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярского клуба. Стороны согласовали многолетний контракт.

В прошедшем сезоне форвард выступал за фарм-клубы краснодарского «Локомотива». В Единой молодёжной лиге ВТБ спортсмен принял участие в 33 матчах (шесть – в стартовом составе), в которых набирал в среднем пять очков, делал 3,3 подбора, 0,4 передачи, 0,5 перехвата и 0,5 блок-шота за 13 минут на площадке.

В Суперлиге его статистика в 11 матчах составила 1,5 очка, 1,2 подбора, 0,1 передачи, 0,2 перехвата и 0,2 блок-шота за девять минут.

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

