Сборная Литвы уверенно победила Великобританию на старте Евробаскета-2025

Завершился стартовый матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались сборные Великобритании и Литвы. Победу со счётом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) одержали литовские баскетболисты.

Самым результативным в составе литовской сборной стал центровой Йонас Валанчюнас. На его счету 18 очков, девять подборов и одна результативная передача. В составе британцев лучшую результативность продемонстрировал форвард Акваси Йебоа. В его активе 17 очков, четыре подбора и одна передача.

Сборные Великобритании и Литвы выступают в группе B. Также в этой группе представлены национальные команды Финляндии, Черногории, Германии и Швеции.

