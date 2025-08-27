Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: британский игрок реализовал бросок с центра площадки в матче Евробаскета с Литвой

Видео: британский игрок реализовал бросок с центра площадки в матче Евробаскета с Литвой
Комментарии

Защитник сборной Великобритании Амин Адаму реализовал бросок с центра паркете в матче чемпионата Европы по баскетболу — 2025 с национальной командой Великобритании. Спортсмен совершил удачный бросок на последних секундах первой четверти. Британцы в итоге уступили со счётом 70:94.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 13:30 МСК
Великобритания
Окончен
70 : 94
Литва
Великобритания: Йебоа - 17, Филлип - 10, Хессон - 10, Адаму - 9, Нельсон - 7, Бело - 6, Уитл - 6, Уилан - 3, Акин - 2, Оласени, Уорд-Хибберт, Уотсон-Гейл
Литва: Валанчюнас - 18, Тубелис - 17, Нормантас - 12, Йокубайтис - 12, Величка - 10, Гедрайтис - 7, Седекерскис - 6, Блажевич - 4, Бирутис - 4, Радзявичюс - 2, Саргюнас - 2, Сирвидис

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Okko Баскет». Права на видео принадлежат Okko.

Сборные Великобритании и Литвы выступают в группе B. Также в этой группе представлены национальные команды Финляндии, Черногории, Германии и Швеции. Чемпионат Европы начался сегодня, 27 августа. Соревнования будут продолжаться до 14 сентября.

