Видео: британский игрок реализовал бросок с центра площадки в матче Евробаскета с Литвой

Защитник сборной Великобритании Амин Адаму реализовал бросок с центра паркете в матче чемпионата Европы по баскетболу — 2025 с национальной командой Великобритании. Спортсмен совершил удачный бросок на последних секундах первой четверти. Британцы в итоге уступили со счётом 70:94.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Okko Баскет». Права на видео принадлежат Okko.

Сборные Великобритании и Литвы выступают в группе B. Также в этой группе представлены национальные команды Финляндии, Черногории, Германии и Швеции. Чемпионат Европы начался сегодня, 27 августа. Соревнования будут продолжаться до 14 сентября.