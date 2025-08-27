Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину грозит 25 лет тюрьмы — судья

Задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину грозит 25 лет тюрьмы — судья
Комментарии

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, который был задержан во Франции, грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям.

«Даниилу Касаткину может грозить до пяти лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество, согласно полученному от США ордеру на его экстрадицию», — приводит слова судьи «РИА Новости Спорт».

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: ему грозит 25-летний срок. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: ему грозит 25-летний срок. LIVE

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android