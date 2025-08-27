Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Великобритания — Литва, очки, передачи, подборы

Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Великобритания — Литва, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Великобритании и Литвы. Уверенную победу со счётом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) одержали литовские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 13:30 МСК
Великобритания
Окончен
70 : 94
Литва
Великобритания: Йебоа - 17, Филлип - 10, Хессон - 10, Адаму - 9, Нельсон - 7, Бело - 6, Уитл - 6, Уилан - 3, Акин - 2, Оласени, Уорд-Хибберт, Уотсон-Гейл
Литва: Валанчюнас - 18, Тубелис - 17, Нормантас - 12, Йокубайтис - 12, Величка - 10, Гедрайтис - 7, Седекерскис - 6, Блажевич - 4, Бирутис - 4, Радзявичюс - 2, Саргюнас - 2, Сирвидис

Лидер литовской сборной Йонас Валанчюнас провёл на паркете 21 минуту 16 секунд и за это время набрал 19 очков, совершил девять подборов и отдал одну результативную передачу. Его показатель «плюс/минус» составил «+24».

В следующем матче сборная Литвы сыграет с национальной командой Черногории. Встреча состоится 29 августа и начнётся в 16:30 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица

