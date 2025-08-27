Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Великобритания — Литва, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Великобритании и Литвы. Уверенную победу со счётом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) одержали литовские баскетболисты.

Лидер литовской сборной Йонас Валанчюнас провёл на паркете 21 минуту 16 секунд и за это время набрал 19 очков, совершил девять подборов и отдал одну результативную передачу. Его показатель «плюс/минус» составил «+24».

В следующем матче сборная Литвы сыграет с национальной командой Черногории. Встреча состоится 29 августа и начнётся в 16:30 мск.

