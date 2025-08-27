Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Чехия — Португалия, результат матча 27 августа 2025, счет 50:62, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Португалии победила Чехию в матче Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Чехии и Португалии, выступающие в группе А. Победу со счётом 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) одержали баскетболисты сборной Португалии.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 14:45 МСК
Чехия
Окончен
50 : 62
Португалия
Чехия: Крейчи - 10, Петерка - 8, Грубан - 7, Кизлинк - 7, Кржиж - 6, Свобода - 6, Зидек - 3, Крживанек - 2, Богачик - 1, Кейвал, Сегнал, Балинт
Португалия: Кета - 23, Лисбоа - 15, Уильямс - 10, Кейрош - 5, Са - 3, Войцо - 2, Вентура - 2, Релвау - 2, Бриту, Амаранте, Гамейру, Са

Самым результативным в составе португальцев стал центровой Неемиаш Кета. Своей команде он принёс 23 очка, 18 подборов и одну передачу. В составе сборной Чехии лучшую результативность показал защитник Вит Крейчи. В его активе 10 очков, четыре подбора и три передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в Евробаскете-2025 не примет.

Следить за игровым днём:
Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

