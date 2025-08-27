Сборная Португалии победила Чехию в матче Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Чехии и Португалии, выступающие в группе А. Победу со счётом 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) одержали баскетболисты сборной Португалии.

Самым результативным в составе португальцев стал центровой Неемиаш Кета. Своей команде он принёс 23 очка, 18 подборов и одну передачу. В составе сборной Чехии лучшую результативность показал защитник Вит Крейчи. В его активе 10 очков, четыре подбора и три передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в Евробаскете-2025 не примет.

