Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Суд в Париже отказал россиянину Касаткину в освобождении без объяснения причин

Аудио-версия:
Суд в Париже (Франция) принял решение отклонить ходатайство российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении до решения по запросу об экстрадиции в США. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что отказ был вынесен без объяснения причин. Спортсмен имеет право обжаловать отказ в кассационном суде.

Напомним, Касаткин был задержан 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Баскетболиста подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Даниил обвинения отрицает.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Касаткин выступал за МБА-МАИ. Защитник принял участие в 44 матчах турнира, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Столичный клуб игрок покинул 3 июля и в настоящий момент является свободным агентом.

