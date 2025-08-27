Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Адвокат Касаткина назвал дату слушания по экстрадиции в США

Комментарии

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, заявил, что слушание по экстрадиции спортсмена в США состоится в сентябре в Париже, сообщили в «РИА Новости Спорт».

«Он также рассказал, что не будет обжаловать в кассационном суде решение об отказе в освобождении баскетболиста. По словам адвоката, решение парижского суда вызвало удивление», — говорится в статье издания.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой. Он отвергает все обвинения. Ранее сообщалось, что Касаткину может грозить 25 лет тюремного заключения.

Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: в сентябре пройдёт слушание. LIVE
Live
