Адвокат Касаткина назвал дату слушания по экстрадиции в США

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, заявил, что слушание по экстрадиции спортсмена в США состоится в сентябре в Париже, сообщили в «РИА Новости Спорт».

«Он также рассказал, что не будет обжаловать в кассационном суде решение об отказе в освобождении баскетболиста. По словам адвоката, решение парижского суда вызвало удивление», — говорится в статье издания.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой. Он отвергает все обвинения. Ранее сообщалось, что Касаткину может грозить 25 лет тюремного заключения.