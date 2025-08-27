Дипломат ответил, почему дело Касаткина во Франции может иметь неблагоприятный исход

Глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов в беседе выразил мнение, что французские правоохранительные органы довольно жёстко обращаются с гражданами России.

По его словам, именно по этой причине добиться благоприятного исхода дела 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина будет весьма затруднительно.

«Уже давно здесь не церемонятся с гражданами России. Что касается процедур судебных… можно говорить о том, что здесь презумпция невиновности потихоньку превращается в презумпцию виновности», — цитирует Попова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Касаткину может грозить 25 лет тюремного заключения.