Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дипломат ответил, почему дело Касаткина во Франции может иметь неблагоприятный исход

Дипломат ответил, почему дело Касаткина во Франции может иметь неблагоприятный исход
Комментарии

Глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов в беседе выразил мнение, что французские правоохранительные органы довольно жёстко обращаются с гражданами России.

По его словам, именно по этой причине добиться благоприятного исхода дела 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина будет весьма затруднительно.

«Уже давно здесь не церемонятся с гражданами России. Что касается процедур судебных… можно говорить о том, что здесь презумпция невиновности потихоньку превращается в презумпцию виновности», — цитирует Попова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Касаткину может грозить 25 лет тюремного заключения.

Сейчас читают:
Задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину грозит 25 лет тюрьмы — судья
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android