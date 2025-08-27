Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Сборная Литвы побила рекорд России на чемпионатах Европы, державшийся 30 лет

Национальная команда Литвы в стартовом матче Евробаскета-2025 победила сборную Великобританию (94:70), совершив при этом 57 подборов. Это новый рекорд турнира. Ранее первое место по подборам делили сборные России (54 подбора/Евробаскет-1995) и Хорватии (54 подбора/Евробаскет-2013).

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 13:30 МСК
Великобритания
Окончен
70 : 94
Литва
Великобритания: Йебоа - 17, Филлип - 10, Хессон - 10, Адаму - 9, Нельсон - 7, Бело - 6, Уитл - 6, Уилан - 3, Акин - 2, Оласени, Уорд-Хибберт, Уотсон-Гейл
Литва: Валанчюнас - 18, Тубелис - 17, Нормантас - 12, Йокубайтис - 12, Величка - 10, Гедрайтис - 7, Седекерскис - 6, Блажевич - 4, Бирутис - 4, Радзявичюс - 2, Саргюнас - 2, Сирвидис

Сборные Великобритании и Литвы выступают в группе B. Также в этой группе представлены национальные команды Финляндии, Черногории, Германии и Швеции.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Завершатся соревнования 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за игровым днём:
На Евробаскете-2025 — новый рекорд! LIVE
Live
На Евробаскете-2025 — новый рекорд! LIVE

Достижения сборных России по баскетболу:

