Сборная Литвы побила рекорд России на чемпионатах Европы, державшийся 30 лет

Национальная команда Литвы в стартовом матче Евробаскета-2025 победила сборную Великобританию (94:70), совершив при этом 57 подборов. Это новый рекорд турнира. Ранее первое место по подборам делили сборные России (54 подбора/Евробаскет-1995) и Хорватии (54 подбора/Евробаскет-2013).

Сборные Великобритании и Литвы выступают в группе B. Также в этой группе представлены национальные команды Финляндии, Черногории, Германии и Швеции.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Завершатся соревнования 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

