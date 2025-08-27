Кьюбан — о финале НБА 2006-го: унесу в могилу мысль о том, что у нас его украли

Бывший владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о проигранном техасским клубом финале лиги в 2006-м.

«Мы очень пострадали в 2006 году, когда у нас украли этот титул. И я унесу эту мысль с собой в могилу, потому что у нас его украли. Нам было больно, когда Стив Нэш выбыл, понимаете? Нам было больно», — сказал Кьюбан на YouTube-канале DLLS Sports.

В сезоне-2005/2006 «Даллас» впервые в своей истории вышел в финал североамериканской лиги. Соперником «Маверикс» стал коллектив «Майами Хит». После двух подряд побед в домашних матчах баскетболисты «Далласа» проиграли четырежды кряду.