Главная Баскетбол Новости

Баскетболист пропустил дебютный матч Евробаскета из-за морского ежа

Баскетболист пропустил дебютный матч Евробаскета из-за морского ежа
Комментарии

35-летний черногорский профессиональный баскетболист Владимир Михайлович, выступающий за «Задар» в Хорватской лиге и Лиге ABA на позиции защитника, пропустил дебютный матч Евробаскета сборной Черногории с Германией из-за травмы, полученной во время купания.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
4-я четверть
63 : 87
Германия
Черногория: Allman, Михайлович, Вучевич, Slavkovic, Hadzibegovic, Симонович, Tomasevic, Вучелич, Йованович, Zivanovic, Николич, Дробняк
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Да Силва, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Шрёдер, Холлац, Тиман, Кратцер, Обст

Черногорский журналист Небойша Софранац в предматчевом шоу на RTCG сообщил о том, что Михайлович ранее купался в море и наступил на морского ежа. Одна из иголок слишком глубоко вонзилась в ногу Михайловича, что вызывало продолжительную боль у игрока.

Во время тренировочного лагеря он испытывал дискомфорт, а на днях ему было проведена операция. Тренерский штаб рассчитывает, что опытный защитник будет доступен ко второму матчу с Литвой.

