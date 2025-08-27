Баскетболист пропустил дебютный матч Евробаскета из-за морского ежа

35-летний черногорский профессиональный баскетболист Владимир Михайлович, выступающий за «Задар» в Хорватской лиге и Лиге ABA на позиции защитника, пропустил дебютный матч Евробаскета сборной Черногории с Германией из-за травмы, полученной во время купания.

Черногорский журналист Небойша Софранац в предматчевом шоу на RTCG сообщил о том, что Михайлович ранее купался в море и наступил на морского ежа. Одна из иголок слишком глубоко вонзилась в ногу Михайловича, что вызывало продолжительную боль у игрока.

Во время тренировочного лагеря он испытывал дискомфорт, а на днях ему было проведена операция. Тренерский штаб рассчитывает, что опытный защитник будет доступен ко второму матчу с Литвой.