Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол

Адвокат баскетболиста Касаткина назвал решение парижского суда «юридической показухой»

Французский адвокат 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело раскритиковал решение парижского суда, отказавшегося удовлетворить ходатайство об освобождении его подзащитного под судебный надзор, назвав его «юридической показухой».

«Мы не знаем причин отклонения нашего ходатайства. Мы узнаем об этом только через три дня. Это, несомненно, будет юридической «показухой». Мы глубоко сожалеем об этом решении, поскольку Касаткин предоставил все гарантии, обосновывающие его освобождение», — цитирует Бело «Матч ТВ».

Сегодня, 27 августа, суд в Париже отклонил просьбу об изменении меры пресечения для Касаткина, обвиняемого в киберпреступлениях. В случае признания вины спортсмену может грозить до 25 лет лишения свободы.

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: в сентябре пройдёт слушание. LIVE
Live
