Чемпион мира Германия разгромила Черногорию в дебютном матче Евробаскета-2025

В среду, 27 августа, на «Темпер Дек Арена» в Финляндии состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025, в котором встретились сборные Черногории и Германии. Действующие чемпионы мира из Германии разгромили черногорцев со счётом 106:76 (24:21; 22:23; 33:12; 27:21).

Лучшим игроком в составе Черногории стал центровой НБА и «Чикаго Буллз» Никола Вучевич — 23 очка (2/3 трёхочковых), 10 подборов и пять передач при двух потерях. Коэффициент эффективности «-30».

У Германии отличился разыгрывающий защитник североамериканской лиги и «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер — 21 очко, два подбора и четыре передачи, а также Франц Вагнер из «Орландо Мэджик» — 22 очка, восемь подборов и одна передача.

Германия и Черногория представляют группу В. В дебютном матче дня Литва одержала победу над сборной Великобритании.