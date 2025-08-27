Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Черногория — Германия, результат матча 27 августа 2025, счет 76:106, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Чемпион мира Германия разгромила Черногорию в дебютном матче Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 27 августа, на «Темпер Дек Арена» в Финляндии состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025, в котором встретились сборные Черногории и Германии. Действующие чемпионы мира из Германии разгромили черногорцев со счётом 106:76 (24:21; 22:23; 33:12; 27:21).

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 106
Германия
Черногория: Вучевич - 23, Allman - 18, Дробняк - 13, Симонович - 11, Йованович - 6, Hadzibegovic - 5, Михайлович, Slavkovic, Tomasevic, Вучелич, Zivanovic, Николич
Германия: Вагнер - 22, Шрёдер - 21, Обст - 18, Ло - 10, Тиман - 9, Бонга - 7, Тайс - 6, Да Силва - 4, Да Силва - 4, Фойгтман - 3, Холлац - 2, Кратцер

Лучшим игроком в составе Черногории стал центровой НБА и «Чикаго Буллз» Никола Вучевич — 23 очка (2/3 трёхочковых), 10 подборов и пять передач при двух потерях. Коэффициент эффективности «-30».

У Германии отличился разыгрывающий защитник североамериканской лиги и «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер — 21 очко, два подбора и четыре передачи, а также Франц Вагнер из «Орландо Мэджик» — 22 очка, восемь подборов и одна передача.

Германия и Черногория представляют группу В. В дебютном матче дня Литва одержала победу над сборной Великобритании.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
