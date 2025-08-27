Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Черногория — Германия, очки, передачи, подборы

27 августа на «Темпер Дек Арена» в Финляндии завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025, в котором встретились сборные Черногории и Германии. Действующие чемпионы мира из Германии разгромили черногорцев со счётом 106:76 (24:21; 22:23; 33:12; 27:21).

24-летний форвард и лидер сборной Германии Франц Вагнер, представляющий клуб НБА «Орландо Мэджик», походу матча набрал 22 очка, совершил восемь подборов, отдал одну передачу и сделал два перехвата при двух потерях. За 23:25 на площадке коэффициент эффективности игрока составил «+21» — лучший в команде.

В первом матче группы В, в которой находится Германия, Литва победила Великобританию.