Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Франц Вагнер, Евробаскет-2025: статистика в матче Черногория – Германия, очки, передачи, подборы, минуты

Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Черногория — Германия, очки, передачи, подборы
27 августа на «Темпер Дек Арена» в Финляндии завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025, в котором встретились сборные Черногории и Германии. Действующие чемпионы мира из Германии разгромили черногорцев со счётом 106:76 (24:21; 22:23; 33:12; 27:21).

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 106
Германия
Черногория: Вучевич - 23, Allman - 18, Дробняк - 13, Симонович - 11, Йованович - 6, Hadzibegovic - 5, Михайлович, Slavkovic, Tomasevic, Вучелич, Zivanovic, Николич
Германия: Вагнер - 22, Шрёдер - 21, Обст - 18, Ло - 10, Тиман - 9, Бонга - 7, Тайс - 6, Да Силва - 4, Да Силва - 4, Фойгтман - 3, Холлац - 2, Кратцер

24-летний форвард и лидер сборной Германии Франц Вагнер, представляющий клуб НБА «Орландо Мэджик», походу матча набрал 22 очка, совершил восемь подборов, отдал одну передачу и сделал два перехвата при двух потерях. За 23:25 на площадке коэффициент эффективности игрока составил «+21» — лучший в команде.

В первом матче группы В, в которой находится Германия, Литва победила Великобританию.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
