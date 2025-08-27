Видео: Голдин провёл тренировку в зале «Майами» вместе со своим псом

24-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Голдин, выступающий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», опубликовал в социальных сетях видеоролик с тренировки в зале коллектива из Флориды вместе со своим псом, с которым он сначала поработал над дрибллингом, а затем Влад реализовал трёхочковый.

Голдин с 2020 года выступает в Соединённых Штатах Америки (США). Изначально он был игроком университетской команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Техас Тек».

Затем спортсмен перешёл во «Флориду Атлантик», где выступал с 2021-го по 2024-й. Сезон-2024/2025 он провёл за «Мичиган Вулверинс». В итоге Владислав был включён в первую сборную Big Ten и признан MVP турнира конференции.

После того как Голдин не был выбран на драфте НБА, он подписал двусторонний контракт с «Майами».