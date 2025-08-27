Турецкий защитник исполнил мощный данк через Порзингиса, будучи ниже на 30 см

В данный момент проходит матч в рамках 1-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором между собой играют сборные Латвии и Турции. На момент написания новости счёт на табло — 51:39 в пользу турецкого коллектива.

В начале второй четверти турецкий разыгрывающий Шехмус Хазер (193 см) стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и исполнив мощный слэм-данк с сопротивлением латвийского бигмена Кристапса Порзингиса (221 см).

Видео доступно в телеграм-канале Okko.

Примечательно, что разница в росте между баскетболистами составляет ровно 30 см. В данный момент прямая трансляция матча доступна на «Чемпионате».