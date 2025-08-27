Турецкий защитник исполнил мощный данк через Порзингиса, будучи ниже на 30 см
В данный момент проходит матч в рамках 1-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором между собой играют сборные Латвии и Турции. На момент написания новости счёт на табло — 51:39 в пользу турецкого коллектива.
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
4-я четверть
65 : 88
Турция
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Куруц, Жагар, Зорикс
Турция: Ларкин, Хазер, Шанлы, Осман, Битим, Коркмаз, Шенгюн, Османи, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен
В начале второй четверти турецкий разыгрывающий Шехмус Хазер (193 см) стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и исполнив мощный слэм-данк с сопротивлением латвийского бигмена Кристапса Порзингиса (221 см).
Примечательно, что разница в росте между баскетболистами составляет ровно 30 см. В данный момент прямая трансляция матча доступна на «Чемпионате».
