Латвия крупно проиграла Турции на домашней площадке в дебюте Евробаскета-2025

В среду, 27 августа, на «Арена Рига» состоялся матч первого тура группы А между двумя сборными — Латвии и Турции. Латвийские баскетболисты с крупным счётом проиграли гостям из Турции — 73:93 (21:24; 18:23; 16:25; 18:21).

Лучшим игроком в составе латвийской сборной стал 29-летний Рихард Ломаж, выступающий на позиции защитника. По итогам встречи он записал на свой счёт 16 очков, два подбора и три передачи при трёх потерях. Его коэффициент эффективности составил «+14».

У Турции отличился 30-летний Кенан Сипахи — 19 очков, четыре подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+26» — наивысший среди всех игроков на паркете.