Главная Баскетбол Новости

Латвия – Турция, результат матча 27 августа 2025, счет 73:93, 1/2 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Латвия крупно проиграла Турции на домашней площадке в дебюте Евробаскета-2025
Комментарии

В среду, 27 августа, на «Арена Рига» состоялся матч первого тура группы А между двумя сборными — Латвии и Турции. Латвийские баскетболисты с крупным счётом проиграли гостям из Турции — 73:93 (21:24; 18:23; 16:25; 18:21).

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
73 : 93
Турция
Латвия: Ломаж - 16, Жагар - 11, Порзингис - 10, Шмитс - 10, Гражулис - 7, Дав. Бертанс - 6, Дайр. Бертанс - 6, Зорикс - 4, Куруц - 3, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс
Турция: Осман - 20, Сипахи - 19, Шенгюн - 16, Ларкин - 15, Хазер - 8, Коркмаз - 5, Османи - 4, Бона - 4, Юртсевен - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз

Лучшим игроком в составе латвийской сборной стал 29-летний Рихард Ломаж, выступающий на позиции защитника. По итогам встречи он записал на свой счёт 16 очков, два подбора и три передачи при трёх потерях. Его коэффициент эффективности составил «+14».

У Турции отличился 30-летний Кенан Сипахи — 19 очков, четыре подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+26» — наивысший среди всех игроков на паркете.

