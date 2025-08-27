Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Латвия — Турция, очки, передачи, подборы

В среду, 27 августа, на «Арена Рига» состоялся матч 1-го тура группы А, в котором хозяева площадки из Латвии крупно уступили гостям из Турции со счётом 73:93 (21:24; 18:23; 16:25; 18:21).

30-летний звёздный форвард и лидер Латвии Кристапс Порзингис, являющийся игроком НБА и команды «Атланта Хоукс», неудачно провёл дебютный матч чемпионата Европы — 2025. На счету латыша 10 очков, четыре подбора, одна передача и один перехват при шести потерях. Он также набрал четыре персональных замечания за 21 минуту на паркете. Коэффициент эффективности «+1».

Ранее в группе А, в которую входят Латвия и Турция, Португалия крупно победила сборную Великобритании.