Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Латвия — Турция, очки, передачи, подборы

В среду, 27 августа, на «Арена Рига» состоялся матч 1-го тура группы А, в котором хозяева площадки из Латвии крупно уступили гостям из Турции со счётом 73:93 (21:24; 18:23; 16:25; 18:21).

23-летний турецкий центровой и лидер сборной Турции Алперен Шенгюн, выступающий за команду НБА «Хьюстон Рокетс», набрал по ходу встречи 16 очков, сделал восемь подборов (пять под чужим и три под своим кольцом), сделал семь передач и один перехват при пяти потерях. Коэффициент эффективности составил "+23" — второй в команде.

Ранее в группе А, в которую входят Латвия и Турция, Португалия крупно победила сборную Великобритании.