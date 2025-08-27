Звезда и лидер Турции Шенгюн установил исторический рекорд сборной на чемпионатах Европы

23-летний турецкий центровой и лидер сборной Турции Алперен Шенгюн, выступающий за команду НБА «Хьюстон Рокетс», установил рекорд национальной команды результативности на чемпионатах Европы по итогам дебютной встречи на Евробаскете-2025 с Латвией (93:73).

Алперен стал первым игроком в составе Турции, набравшим более 15 очков, сделавшим 5+ подборов и 5+ передач в нескольких матчах Евробаскета. В игре с Латвией Шенгюн набрал по ходу встречи 16 очков, сделал восемь подборов (пять под чужим и три — под своим кольцом), сделал семь передач и один перехват при пяти потерях.

На Евробаскете-2022 Алперен во время встречи с Бельгией на групповом этапе записал на свой счёт 24 очка, восемь подборов и шесть передач.