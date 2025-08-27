Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Звезда и лидер Турции Шенгюн установил исторический рекорд сборной на чемпионатах Европы

Звезда и лидер Турции Шенгюн установил исторический рекорд сборной на чемпионатах Европы
Комментарии

23-летний турецкий центровой и лидер сборной Турции Алперен Шенгюн, выступающий за команду НБА «Хьюстон Рокетс», установил рекорд национальной команды результативности на чемпионатах Европы по итогам дебютной встречи на Евробаскете-2025 с Латвией (93:73).

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
73 : 93
Турция
Латвия: Ломаж - 16, Жагар - 11, Порзингис - 10, Шмитс - 10, Гражулис - 7, Дав. Бертанс - 6, Дайр. Бертанс - 6, Зорикс - 4, Куруц - 3, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс
Турция: Осман - 20, Сипахи - 19, Шенгюн - 16, Ларкин - 15, Хазер - 8, Коркмаз - 5, Османи - 4, Бона - 4, Юртсевен - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз

Алперен стал первым игроком в составе Турции, набравшим более 15 очков, сделавшим 5+ подборов и 5+ передач в нескольких матчах Евробаскета. В игре с Латвией Шенгюн набрал по ходу встречи 16 очков, сделал восемь подборов (пять под чужим и три — под своим кольцом), сделал семь передач и один перехват при пяти потерях.

На Евробаскете-2022 Алперен во время встречи с Бельгией на групповом этапе записал на свой счёт 24 очка, восемь подборов и шесть передач.

Материалы по теме
