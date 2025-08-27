Звезда WNBA рассказала, что её пригласили пройти отбор в промоушен WWE

28-летняя американская профессиональная баскетболистка Калани Браун, которая выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Финикс Меркури» на позиции центровой, рассказала в социальных сетях о том, что популярный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) пригласил её пройти отбор.

Браун выложила скриншот переписки с официальным аккаунтом WWE Recruit, который работает с новичками и кандидатами в промоушен. «Мы определили вас как потенциального кандидата для нашего бренда. Я хотел бы узнать, не заинтересует ли вас возможность попробовать свои силы в WWE?» — гласит текст сообщения.

Рост Калани составляет, по официальным метрикам WNBA, 201 см при весе в 111 кг. В WWE ценят крупных и атлетичных спортсменов.