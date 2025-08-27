Экс-тренер «Зенита»: если руководитель решил, что тебе надо уйти, — ты сделаешь это

52-летний испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль, с 2020 по 2025 год работавший в «Зените», высказался о своей профессии.

— И я должен напомнить недавнюю цитату Шарунаса Ясикявичюса: «Выход в «Финал четырёх» пять раз подряд — невероятное достижение, но некоторые люди воспринимают это как неудачу. Такова неприглядная сторона спорта и СМИ». Как вы к ней относитесь?

— Терпения ни у кого нет. Он прав. Похоже, что только одна команда — победитель – добивается успеха, а все остальные команды терпят неудачу. Так диктует система. Но это не должно быть правдой. Потому что некоторые тренеры проделали потрясающую работу на пределе возможностей своей команды.

И как тренер вы не можете слишком много думать о том, что происходит вокруг команды. Вам просто нужно подумать о том, что вы можете контролировать. Как направить всю свою энергию, весь свой ум и усилия в нужное русло и ни на что другое. Все остальные мнения и даже решения владельцев — это вещи, которые вы не можете контролировать. Если владелец решит, что у вас закончились время, вы не сможете плакать. Если владелец решит, что вы должны уйти, — вы сделаете это.

И не имеет значения, правильно вы это сделали или неправильно. Мы не можем тратить своё время и энергию на размышления о том, справедливо это или нет. В своей работе мы стараемся вкладывать в неё всю энергию и делаем всё возможное, чтобы помочь вашей команде победить. Ничего больше, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.