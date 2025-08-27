Финляндия с разницей в три очка обыграла Швецию в первом матче Евробаскета-2025

В среду, 27 августа, на «Тампере Дек Арена» в одноимённом финском городе состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025, в котором встретились сборные Швеции и Финляндии. Шведские баскетболисты уступили со счётом 90:93 (21:26; 27:23; 24:23; 18:21).

Лучшим игроком в составе Швеции стал 29-летний разыгрывающий защитник Людвиг Хокансон, представляющий испанский «Ховентуд». Он записал на свой счёт по итогам встречи 28 очков, один подбор, пять передач и один перехват при одной потере.

У Финляндии отличился форвард Лаури Маркканен — 28 очков, шесть подборов и три передачи.

В предыдущих матчах группы В, в которую входят шведы и финны, Германия обыграла Черногорию, а Литва оказалась сильнее Великобритании.