Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Швеция – Финляндия, результат матча 27 августа 2025, счет 90:93, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Финляндия с разницей в три очка обыграла Швецию в первом матче Евробаскета-2025
Комментарии

В среду, 27 августа, на «Тампере Дек Арена» в одноимённом финском городе состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025, в котором встретились сборные Швеции и Финляндии. Шведские баскетболисты уступили со счётом 90:93 (21:26; 27:23; 24:23; 18:21).

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Окончен
90 : 93
Финляндия
Швеция: Хаакансон - 28, Гаддефорс - 15, Биргандер - 12, Ларссон - 10, Пантцар - 10, Андерссон - 7, Нджие - 6, Фальк - 2, Рамстедт, Борг, Маркуссон, Спайрс
Финляндия: Маркканен - 28, Маджуни - 15, Янтунен - 12, Салин - 11, Литтл - 5, Мууринен - 5, Густавсон - 4, Нкамхуа - 3, Валтонен - 3, Сеппяля - 3, Мадсен - 2, Грандисон - 2

Лучшим игроком в составе Швеции стал 29-летний разыгрывающий защитник Людвиг Хокансон, представляющий испанский «Ховентуд». Он записал на свой счёт по итогам встречи 28 очков, один подбор, пять передач и один перехват при одной потере.

У Финляндии отличился форвард Лаури Маркканен — 28 очков, шесть подборов и три передачи.

В предыдущих матчах группы В, в которую входят шведы и финны, Германия обыграла Черногорию, а Литва оказалась сильнее Великобритании.

