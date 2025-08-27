Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Дончич ответил, поможет ли «Лейкерс» присутствие Леброна завоевать титул

Дончич ответил, поможет ли «Лейкерс» присутствие Леброна завоевать титул
Комментарии

26-летний звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборную Словении, ответил, поможет ли присутствие четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса «озёрникам» завоевать титул.

— Может ли присутствие Леброна помочь «Лейкерс» завоевать титул?
— Конечно. Я имею в виду, что он — один из лучших баскетболистов всех времён. Так что просто потому, что он там, вы знаете, это поможет всем нам, не только мне, но и каждому игроку, каждому работнику в организации, который способен оказать влияние на результат, ведь он знает, что нужно делать для победы, — сказал Дончич в эфире Sports Central LA.

Комментарии
