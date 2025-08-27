Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Швеция — Финляндия, очки, передачи, подборы

В среду, 27 августа, на «Тампере Дек Арена» в одноимённом финском городе сборная Финляндии нанесла поражение своим соседям из Швеции в рамках первого тура группового этапа Евробаскета-2025 со счётом 93:90.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 28 очков, совершив шесть подборов, сделав три передачи при двух перехватах и одной потере. За 32:23 на паркете коэффициент эффективности игрока составил "+28".

В предыдущих матчах группы В, где находятся финны, Германия разгромила Черногорию, а Литва выиграла у Великобритании.