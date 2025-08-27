Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Швеция — Финляндия, очки, передачи, подборы

Комментарии

В среду, 27 августа, на «Тампере Дек Арена» в одноимённом финском городе сборная Финляндии нанесла поражение своим соседям из Швеции в рамках первого тура группового этапа Евробаскета-2025 со счётом 93:90.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Окончен
90 : 93
Финляндия
Швеция: Хаакансон - 28, Гаддефорс - 15, Биргандер - 12, Ларссон - 10, Пантцар - 10, Андерссон - 7, Нджие - 6, Фальк - 2, Рамстедт, Борг, Маркуссон, Спайрс
Финляндия: Маркканен - 28, Маджуни - 15, Янтунен - 12, Салин - 11, Литтл - 5, Мууринен - 5, Густавсон - 4, Нкамхуа - 3, Валтонен - 3, Сеппяля - 3, Мадсен - 2, Грандисон - 2

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 28 очков, совершив шесть подборов, сделав три передачи при двух перехватах и одной потере. За 32:23 на паркете коэффициент эффективности игрока составил "+28".

В предыдущих матчах группы В, где находятся финны, Германия разгромила Черногорию, а Литва выиграла у Великобритании.

