Сербия разгромила Эстонию в дебютном матче на Евробаскете-2025

В среду, 27 августа, на «Арена Рига» в Латвии завершился матч первого круга группового этапа между сборными Сербии и Эстонии. Сербские баскетболисты разгромно победили эстонских со счётом 98:64 (32:12; 24:17; 30:15; 12:20).

Лучшим игроком в составе сербской сборной стал 22-летний форвард Никола Йович, выступающий за команду НБА «Майами Хит». По итогам матча он набрал 18 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват при одной потере. Коэффициент эффективности «+26».

У эстонцев лучшим по эффективности стал Артур Конончук — 10 очков, два подбора, одна передача и два перехвата при коэффициенте эффективности «+12».