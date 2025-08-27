Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Сербия – Эстония, результат матча 27 августа 2025, счет 98:64, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сербия разгромила Эстонию в дебютном матче на Евробаскете-2025
В среду, 27 августа, на «Арена Рига» в Латвии завершился матч первого круга группового этапа между сборными Сербии и Эстонии. Сербские баскетболисты разгромно победили эстонских со счётом 98:64 (32:12; 24:17; 30:15; 12:20).

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Окончен
98 : 64
Эстония
Сербия: Йович - 18, Аврамович - 13, Петрушев - 12, Богданович - 11, Йокич - 11, Вукчевич - 9, Маринкович - 6, Гудурич - 6, Мицич - 4, Йович - 4, Добрич - 2, Милутинов - 2
Эстония: Дрелл - 11, Konontsuk - 10, Трейэр - 8, Кулламае - 8, Ёэсаар - 6, Rosenthal - 5, Тасс - 5, Вене - 5, Райэсте - 2, Хермет - 2, Riismaa - 2, Юркатамм

Лучшим игроком в составе сербской сборной стал 22-летний форвард Никола Йович, выступающий за команду НБА «Майами Хит». По итогам матча он набрал 18 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват при одной потере. Коэффициент эффективности «+26».

У эстонцев лучшим по эффективности стал Артур Конончук — 10 очков, два подбора, одна передача и два перехвата при коэффициенте эффективности «+12».

