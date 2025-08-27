Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Сербия — Эстония, очки, передачи, подборы
В среду, 27 августа, на «Арена Рига» в Латвии сборная Сербии нанесла разгромное поражение со счётом 98:64 (32:12; 24:17; 30:15; 12:20) представителям Эстонии в первом туре группового этапа чемпионата Европы — 2025.
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Окончен
98 : 64
Эстония
Сербия: Йович - 18, Аврамович - 13, Петрушев - 12, Богданович - 11, Йокич - 11, Вукчевич - 9, Маринкович - 6, Гудурич - 6, Мицич - 4, Йович - 4, Добрич - 2, Милутинов - 2
Эстония: Дрелл - 11, Konontsuk - 10, Трейэр - 8, Кулламае - 8, Ёэсаар - 6, Rosenthal - 5, Тасс - 5, Вене - 5, Райэсте - 2, Хермет - 2, Riismaa - 2, Юркатамм
30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Эстонией записал на свой счёт дабл-дабл из 11 очков, 10 подборов, семи передач и трёх потерь. За 23 минуты на паркете коэффициент эффективности центрового составил "+23".
В других матчах группы А, в которую входит Сербия, Турция выиграла у Латвии, Португалия оказалась сильнее Чехии.
