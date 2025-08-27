Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Сербия — Эстония, очки, передачи, подборы

В среду, 27 августа, на «Арена Рига» в Латвии сборная Сербии нанесла разгромное поражение со счётом 98:64 (32:12; 24:17; 30:15; 12:20) представителям Эстонии в первом туре группового этапа чемпионата Европы — 2025.

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Эстонией записал на свой счёт дабл-дабл из 11 очков, 10 подборов, семи передач и трёх потерь. За 23 минуты на паркете коэффициент эффективности центрового составил "+23".

В других матчах группы А, в которую входит Сербия, Турция выиграла у Латвии, Португалия оказалась сильнее Чехии.