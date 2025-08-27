ЧЕ по баскетболу 2025: результаты на 27 августа, календарь, таблица
В среду, 27 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся первый игровой день, в котором национальные команды группы А и В провели первый тур группового этапа. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты Евробаскета-2025 на 27 августа:
Великобритания — Литва — 70:94;
Чехия — Португалия — 50:62;
Черногория — Германия — 76:106;
Латвия — Турция — 73:93;
Швеция — Финляндия — 90:93;
Сербия — Эстония — 98:64.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 13:30 МСК
Великобритания
Окончен
70 : 94
Литва
Великобритания: Йебоа - 17, Филлип - 10, Хессон - 10, Адаму - 9, Нельсон - 7, Бело - 6, Уитл - 6, Уилан - 3, Акин - 2, Оласени, Уорд-Хибберт, Уотсон-Гейл
Литва: Валанчюнас - 18, Тубелис - 17, Нормантас - 12, Йокубайтис - 12, Величка - 10, Гедрайтис - 7, Седекерскис - 6, Блажевич - 4, Бирутис - 4, Радзявичюс - 2, Саргюнас - 2, Сирвидис
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 14:45 МСК
Чехия
Окончен
50 : 62
Португалия
Чехия: Крейчи - 10, Петерка - 8, Грубан - 7, Кизлинк - 7, Кржиж - 6, Свобода - 6, Зидек - 3, Крживанек - 2, Богачик - 1, Кейвал, Сегнал, Балинт
Португалия: Кета - 23, Лисбоа - 15, Уильямс - 10, Кейруш - 5, Са - 3, Войцо - 2, Вентура - 2, Релвау - 2, Бриту, Амаранте, Гамейру, Са
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 106
Германия
Черногория: Вучевич - 23, Оллман - 18, Дробняк - 13, Симонович - 11, Йованович - 6, Хаджибегович - 5, Михайлович, Славкович, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
Германия: Вагнер - 22, Шрёдер - 21, Обст - 18, Ло - 10, Тиман - 9, Бонга - 7, Тайс - 6, Да Силва - 4, Да Силва - 4, Фойгтман - 3, Холлац - 2, Кратцер
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
73 : 93
Турция
Латвия: Ломаж - 16, Жагар - 11, Порзингис - 10, Шмитс - 10, Гражулис - 7, Дав. Бертанс - 6, Дайр. Бертанс - 6, Зорикс - 4, Куруц - 3, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс
Турция: Осман - 20, Сипахи - 19, Шенгюн - 16, Ларкин - 15, Хазер - 8, Коркмаз - 5, Османи - 4, Бона - 4, Юртсевен - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Швеция
Окончен
90 : 93
Финляндия
Швеция: Хаакансон - 28, Гаддефорс - 15, Биргандер - 12, Ларссон - 10, Пантцар - 10, Андерссон - 7, Нджие - 6, Фальк - 2, Рамстедт, Борг, Маркуссон, Спайрс
Финляндия: Маркканен - 28, Маджуни - 15, Янтунен - 12, Салин - 11, Литтл - 5, Мууринен - 5, Густавсон - 4, Нкамхуа - 3, Валтонен - 3, Сеппяля - 3, Мадсен - 2, Грандисон - 2
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Окончен
98 : 64
Эстония
Сербия: Йович - 18, Аврамович - 13, Петрушев - 12, Богданович - 11, Йокич - 11, Вукчевич - 9, Маринкович - 6, Гудурич - 6, Мицич - 4, Йович - 4, Добрич - 2, Милутинов - 2
Эстония: Дрелл - 11, Konontsuk - 10, Трейэр - 8, Кулламае - 8, Ёэсаар - 6, Rosenthal - 5, Тасс - 5, Вене - 5, Райэсте - 2, Хермет - 2, Riismaa - 2, Юркатамм
Лидером группы А по итогам первом тура стала сборная Сербии, вторая — Турция. В группе В на первое место вышла Германия, сборная Литвы — вторая.
