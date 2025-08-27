ЧЕ по баскетболу 2025: результаты на 27 августа, календарь, таблица

В среду, 27 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся первый игровой день, в котором национальные команды группы А и В провели первый тур группового этапа. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Евробаскета-2025 на 27 августа:

Великобритания — Литва — 70:94;

Чехия — Португалия — 50:62;

Черногория — Германия — 76:106;

Латвия — Турция — 73:93;

Швеция — Финляндия — 90:93;

Сербия — Эстония — 98:64.

Лидером группы А по итогам первом тура стала сборная Сербии, вторая — Турция. В группе В на первое место вышла Германия, сборная Литвы — вторая.