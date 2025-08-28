Лучший бомбардир Евробаскета-2025 на 27 августа: два игрока делят первую строчку

В среду, 27 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся первый игровой день, в котором национальные команды групп А и В провели 1-й тур группового этапа. Сразу два баскетболиста по итогам дня вышли в лидеры бомбардирской гонки.

По 28 очков в очном противостоянии друг с другом набрали 29-летний разыгрывающий защитник Людвиг Хокансон, представляющий испанский «Ховентуд» и сборную Швеции, и 28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, играющий за клуб НБА «Юта Джаз».

Следующими в списке бомбардиров идут центровой Черногории Никола Вучевич и центровой Португалии Неемиаш Кета. У них по 23 очка.