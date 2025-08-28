Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 27 августа: Йокич только третий

В среду, 27 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся первый игровой день, в котором национальные команды групп А и В провели 1-й тур группового этапа. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает познакомиться с лучшим ассистентом после первого дня.

25-летний черногорский защитник Игор Дробняк стал лидером по результативным передачам после того, как в проигранном матче с действующим чемпионом мира Германией (76:106) отдал восемь результативных передач.

На второй строчке расположился финский защитник Сасу Салин, который помог своими семью передачами победить Швецию со счётом 93:90. Звёздный центровой Сербии и трёхкратный MVP НБА Никола Йокич делит вторую строчку с Салином, отдав также семь результативных пасов.