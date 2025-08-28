Бывший игрок «Бруклина» высказался о перспективах Егора Дёмина в НБА

Бывший защитник «Бруклин Нетс», а ныне игрок «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин ответил на вопрос о шансах Егора Дёмина получить большие минуты в НБА.

«Знаю-знаю такого, я смотрел Летнюю лигу и видел, как он играет за «Бруклин». Я не знаю, что у них там с ротацией, чего от игрока хочет тренер.

Может, они захотят развивать его поскорее и дадут большие минуты, может, пока придержат его на скамейке. В любом случае удачи парню, когда он получит свой шанс», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

