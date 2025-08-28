Американский игрок «Локомотива» рассказал, что для него самое необычное в России

Американский защитник «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин рассказал, что для него самое необычное в России. По словам спортсмена, таковым для него оказался русский язык, который ему даётся непросто.

«Русский язык. Честно говоря, мне он совсем не даётся. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Мартин присоединился к «Локомотив-Кубань» в июле этого года. Ранее он выступал за «Уралмаш».

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубани» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».