Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский игрок «Локомотива» рассказал, что для него самое необычное в России

Американский игрок «Локомотива» рассказал, что для него самое необычное в России
Комментарии

Американский защитник «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин рассказал, что для него самое необычное в России. По словам спортсмена, таковым для него оказался русский язык, который ему даётся непросто.

«Русский язык. Честно говоря, мне он совсем не даётся. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Мартин присоединился к «Локомотив-Кубань» в июле этого года. Ранее он выступал за «Уралмаш».

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубани» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Эксклюзив
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android