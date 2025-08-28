Американский баскетболист «Локомотива» Мартин рассказал, почему решил остаться в России

Американский защитник Джеремайя Мартин ответил на вопрос, почему после ухода из екатеринбургского «Уралмаша» принял решение остаться в России.

«Интересовались ли мной другие клубы? Да, было несколько предложений, но моим приоритетом было остаться в России. Когда прошлый сезон закончился, я понял, что предыдущие два года получились для меня хорошими. Я привык к стране, к лиге, к игрокам.

Поэтому моим приоритетом было остаться, и я рад, что так в итоге и вышло. Ко мне Россия приветлива. Я имею в виду, что я здесь ради баскетбола, и в этом плане всё отлично. Во всех городах, где я жил и играл, мне было отлично», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

