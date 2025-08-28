Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский баскетболист «Локомотива» Мартин рассказал, почему решил остаться в России

Американский баскетболист «Локомотива» Мартин рассказал, почему решил остаться в России
Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник Джеремайя Мартин ответил на вопрос, почему после ухода из екатеринбургского «Уралмаша» принял решение остаться в России.

«Интересовались ли мной другие клубы? Да, было несколько предложений, но моим приоритетом было остаться в России. Когда прошлый сезон закончился, я понял, что предыдущие два года получились для меня хорошими. Я привык к стране, к лиге, к игрокам.

Поэтому моим приоритетом было остаться, и я рад, что так в итоге и вышло. Ко мне Россия приветлива. Я имею в виду, что я здесь ради баскетбола, и в этом плане всё отлично. Во всех городах, где я жил и играл, мне было отлично», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубани» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Эксклюзив
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android