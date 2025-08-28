Скидки
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Будет непросто». Мартин — о логистике краснодарского «Локомотива»

«Будет непросто». Мартин — о логистике краснодарского «Локомотива»
Американский баскетболист Джеремайя Мартин ответил на вопрос, не смутила ли его логистика краснодарского «Локомотива» при переговорах с командой.

«Конечно, будет непросто, но «Локо» в таких условиях существует четвёртый год. Я так понимаю, что в клубе уже научились с этим справляться и восстанавливать игроков.

Да, путешествия будут утомительными, но когда настанет время выходить на площадку, мы будем в нужной форме», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
