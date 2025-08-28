Джеремайя Мартин: в прошлом сезоне Единой лиги у меня проскакивали мысли о титуле MVP

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин ответил на вопрос, думал ли он о награде MVP по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошлого сезона. Мартин стал самым эффективным игроком года.

«Было очевидно, что в лиге есть ребята, которые играют не хуже, при этом их команды идут гораздо выше моей. Хотя, чего отрицать, иногда у меня проскакивали мысли о титуле MVP с такой результативностью и эффективностью, которую я показывал в прошлом сезоне.

Если честно, то получить индивидуальную награду всегда приятно. Но выигрывать вместе с командой всё равно лучше — титулы, длинные победные серии, когда у каждого в команде настроение всё лучше от игры к игре.

Персональные награды тоже улучшают атмосферу — все рады за своего брата и понимают, что без их участия тут тоже не обошлось. Однако командные титулы, когда все делят славу поровну — это нечто совершенно иное», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

