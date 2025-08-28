Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеремайя Мартин: в прошлом сезоне Единой лиги у меня проскакивали мысли о титуле MVP

Джеремайя Мартин: в прошлом сезоне Единой лиги у меня проскакивали мысли о титуле MVP
Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин ответил на вопрос, думал ли он о награде MVP по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошлого сезона. Мартин стал самым эффективным игроком года.

«Было очевидно, что в лиге есть ребята, которые играют не хуже, при этом их команды идут гораздо выше моей. Хотя, чего отрицать, иногда у меня проскакивали мысли о титуле MVP с такой результативностью и эффективностью, которую я показывал в прошлом сезоне.

Если честно, то получить индивидуальную награду всегда приятно. Но выигрывать вместе с командой всё равно лучше — титулы, длинные победные серии, когда у каждого в команде настроение всё лучше от игры к игре.

Персональные награды тоже улучшают атмосферу — все рады за своего брата и понимают, что без их участия тут тоже не обошлось. Однако командные титулы, когда все делят славу поровну — это нечто совершенно иное», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Эксклюзив
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android