Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мартин высказался о главном тренере «Уралмаша» Ростиславе Вергуне после ухода из команды

Мартин высказался о главном тренере «Уралмаша» Ростиславе Вергуне после ухода из команды
Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин высказался о главном тренере «Уралмаша» Ростиславе Вергуне. Мартин покинул клуб из Екатеринбурга по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

— Расскажи о Ростиславе Вергуне. Кажется вы сблизились, после сезона в интервью он говорил много хороших слов о тебе.
— Да, считаю, у нас с ним отличные отношения. Когда бы я ни попросил, у него находилось время поработать со мной индивидуально — над бросками, другими вещами. Плюс он очень сильно помог мне за пределами площадки, работой с ментальностью.

Он очень хороший, позитивный человек — и отличный тренер. Я всегда буду желать ему всего самого наилучшего, — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Эксклюзив
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android