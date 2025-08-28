Мартин высказался о главном тренере «Уралмаша» Ростиславе Вергуне после ухода из команды

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин высказался о главном тренере «Уралмаша» Ростиславе Вергуне. Мартин покинул клуб из Екатеринбурга по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

— Расскажи о Ростиславе Вергуне. Кажется вы сблизились, после сезона в интервью он говорил много хороших слов о тебе.

— Да, считаю, у нас с ним отличные отношения. Когда бы я ни попросил, у него находилось время поработать со мной индивидуально — над бросками, другими вещами. Плюс он очень сильно помог мне за пределами площадки, работой с ментальностью.

Он очень хороший, позитивный человек — и отличный тренер. Я всегда буду желать ему всего самого наилучшего, — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

