Баскетбол Новости

«Любой клуб, рассчитывающий на титул, хотел бы видеть его». Мартин выделил трансфер в ЕЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин поделился мнением о трансферных ходах, которые сделали фавориты на чемпионство Единой лиги ВТБ в межсезонье — «Зенит», ЦСКА и УНИКС.

«Специально не слежу, но примерно в курсе, что происходит. Знаю, что в «Зенит» перешёл мой друг Ливай Рэндольф. У них столько трансферов этим летом, они явно настраиваются на что-то серьёзное.

ЦСКА устроили один из главных переходов межсезонья — подписали Антониуса Кливленда. Это игрок, который точно сделает их сильнее. Любая команда, которая рассчитывает на чемпионство в лиге, хотела бы видеть Эй-Си в своём составе.

УНИКС… со стороны выглядит так, будто они войдут в сезон сильно перестроенными — с новым подходом и настроем. Прямо как мы. Мы будем к этому готовы», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».
