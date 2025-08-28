Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Джеремайя Мартин ответил, что нужно «Локомотиву» для чемпионства в Единой лиге

Джеремайя Мартин ответил, что нужно «Локомотиву» для чемпионства в Единой лиге
Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин поделился мнением о необходимых шагах, которые следует предпринять команде, чтобы завоевать чемпионство в Единой лиге ВТБ.

— Как считаешь, за счёт чего «Локо» может наконец-то стать чемпионом?
— Надо стабильно провести весь сезон, обойтись без травм и чтобы в нужный момент произошёл щелчок — и командная игра сложилась, как пазл. Мне кажется, именно это важнее всего. На мой взгляд, в топ-4 уровень таланта у всех команд сопоставим.

Так что в решающей части сезона надо, чтобы все были здоровы и чётко понимали, как взаимодействовать с партнёрами, — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».
