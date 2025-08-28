«Похудевшего Дончича». Джеремайя Мартин – о том, чего ждёт в новом сезоне НБА

Новичок «Локомотива-Кубань» американский защитник Джеремайя Мартин поделился ожиданиями о предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Интересно, как у Кевина Дюранта пойдут дела в «Хьюстон Рокетс». Хочу увидеть, как будут играть «Даллас Маверикс», когда у них все здоровы. Похудевшего Луку Дончича тоже очень интересно увидеть. Да много кого!

Не будем забывать про «Оклахому» — действующий чемпион должен быть в полном порядке, жду, что они будут делать, чтобы защитить титул», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».