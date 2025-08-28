Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Похудевшего Дончича». Джеремайя Мартин – о том, чего ждёт в новом сезоне НБА

«Похудевшего Дончича». Джеремайя Мартин – о том, чего ждёт в новом сезоне НБА
Комментарии

Новичок «Локомотива-Кубань» американский защитник Джеремайя Мартин поделился ожиданиями о предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Интересно, как у Кевина Дюранта пойдут дела в «Хьюстон Рокетс». Хочу увидеть, как будут играть «Даллас Маверикс», когда у них все здоровы. Похудевшего Луку Дончича тоже очень интересно увидеть. Да много кого!

Не будем забывать про «Оклахому» — действующий чемпион должен быть в полном порядке, жду, что они будут делать, чтобы защитить титул», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с защитником «Локомотива-Кубань» Джеремайей Мартином на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Эксклюзив
«Моим приоритетом было остаться в России». Джеремайя Мартин — новая надежда «Локомотива»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android