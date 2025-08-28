Кириленко — на 7-м месте среди лучших европейцев в истории НБА по версии Bleacher Report
Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне президент Российской федерации баскетбол (РФБ) Андрей Кириленко занял седьмое место в рейтинге величайших европейских баскетболистов в истории НБА по версии Bleacher Report.
Примечательно, что первое место в этом списке занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, а также в тройку лучших вошли немец Дирк Новицки и греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
Сам рейтинг выглядит следующим образом:
- Никола Йокич.
- Дирк Новицки.
- Яннис Адетокунбо.
- Лука Дончич.
- Пау Газоль.
- Тони Паркер.
- Андрей Кириленко.
- Руди Гобер.
- Марк Газоль.
- Владе Дивац.
