Кириленко — на 7-м месте среди лучших европейцев в истории НБА по версии Bleacher Report

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне президент Российской федерации баскетбол (РФБ) Андрей Кириленко занял седьмое место в рейтинге величайших европейских баскетболистов в истории НБА по версии Bleacher Report.

Примечательно, что первое место в этом списке занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, а также в тройку лучших вошли немец Дирк Новицки и греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Сам рейтинг выглядит следующим образом: