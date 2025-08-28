Скидки
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Кириленко — на 7-м месте среди лучших европейцев в истории НБА по версии Bleacher Report

Комментарии

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне президент Российской федерации баскетбол (РФБ) Андрей Кириленко занял седьмое место в рейтинге величайших европейских баскетболистов в истории НБА по версии Bleacher Report.

Примечательно, что первое место в этом списке занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, а также в тройку лучших вошли немец Дирк Новицки и греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Сам рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Никола Йокич.
  2. Дирк Новицки.
  3. Яннис Адетокунбо.
  4. Лука Дончич.
  5. Пау Газоль.
  6. Тони Паркер.
  7. Андрей Кириленко.
  8. Руди Гобер.
  9. Марк Газоль.
  10. Владе Дивац.
