Шакил О'Нил назвал момент, который помог ему преодолеть детский страх перед Джорданом

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил поделился воспоминаниями о том, как сильно волновался перед своей первой игрой против легендарного Майкла Джордана.

«В первом сезоне мне было по-настоящему страшно — я ведь тогда ещё был ребенком. За 300 дней до нашей первой встречи его постер висел у меня на стене. Я помню, как наблюдал за ним в конкурсе данков против Доминика. И вот он выходит на площадку, и я не могу поверить, что нахожусь здесь, рядом с ним, и вижу всё то, что раньше видел только по телевизору.

Всё в нем было безупречно: манера держаться, походка, стиль игры. В какой-то момент он вышел из-под пик-н-ролла и бросил издали — именно тогда я почувствовал, что страх начал отступать. Я был совсем близок к тому, чтобы накрыть его бросок. Тогда я подумал: «Да, я ещё не на его уровне, но уже где-то рядом», — сказал О'Нил в видео на YouTube-канале STRAIGHT GAME PODCAST.